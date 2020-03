’Kabinet denkt aan verlenging tot eind april of begin mei’

Het zogeheten Outbreak Management Team, met daarin specialisten en ambtenaren, is maandag samengekomen om het kabinet te adviseren. Daar werd volgens Haagse bronnen onder meer besproken hoe lang de huidige maatregelen – zoals sluiting van horeca en scholen, anderhalve meter afstand houden en een samenscholingsverbod van drie of meer mensen – verlengd moesten worden. Die gelden nu nog tot 6 april.

Er wordt nu gedacht aan een verlenging van ’een paar weken’, melden ingewijden. De hamvraag daarbij is hoe er dan wordt omgegaan met de meivakantie. Een verlenging met drie weken zou betekenen dat de maatregelen dan gelden tot het begin van die schoolvakantie. Het kabinet moet nadenken of die week erbij wordt getrokken, of niet.

Daar wordt dinsdag een knoop over doorgehakt. Dan komen premier Rutte en de betrokken ministers bij elkaar voor nieuw crisisberaad. In de avond, zo is de verwachting, wordt de beslissing met het land gedeeld.

In de Tweede Kamer is in elk geval een meerderheid (VVD, PVV, CDA, SP en 50Plus) voor verlenging van de coronarestricties.

