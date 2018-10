Meisje (6) overleden na ongeluk met grasmaaier

Dat heeft burgemeester Koelewijn van Kampen bevestigd. Het ongeval gebeurde vorige week op een veldje vlakbij een basisschool. Op het moment van het ongeval speelden er meerdere kinderen in de omgeving. Voor hen werd opvang en slachtofferhulp geregeld.

De bestuurder van de grasmaaier, een 29-jarige man uit Kampen was werkzaam voor de gemeente. Na het ongeluk werd de grasmaaier in beslag genomen voor onderzoek. De bestuurder werd aangehouden, maar kort na het ongeluk weer in vrijheid gesteld. Wel blijft de man verdachte in het onderzoek.