Man (28) in Hilversum opgepakt na bekrassen tientallen auto’s

Beeld ter illustratie Ⓒ ANP / AFP

HILVERSUM - Een 28-jarige man uit Hilversum is vrijdagavond in diezelfde plaats aangehouden na het beschadigen van twintig tot dertig voertuigen. Hij bekraste auto’s met een scherp voorwerp en bespoot een auto met een spuitbus die hij bij zich had. Volgens de politie kon hij dankzij alert reagerende getuigen vlakbij zijn eigen woning worden opgepakt.