’Alles doen om harde brexit te stoppen’

Kurz zei dat het onontbeerlijk is dat er met Londen een akkoord komt over de scheiding en toekomstige relatie en dat de regels van de EU overeind blijven. In Londen woedt de politieke strijd over wat voor overeenkomst er zou moeten komen in alle hevigheid voort.

Volgens premier Theresa May zullen haar brexitvoorstellen het enige alternatief blijken. May zei tegen de BBC dat de Britten een akkoord willen en het parlement zal straks in meerderheid stemmen voor haar voorstellen.

May's ontwerpakkoord handhaaft goede handelsbetrekkingen met de EU, waarbij het Verenigd Koninkrijk zich in belangrijke mate schikt naar de Europese regelgeving. Maar het biedt de Britten volgens haar tegelijkertijd de mogelijkheid om kansen aan te grijpen die de brexit met zich meebrengt. Het is echter voor radicale aanhangers van de brexit een aanfluiting en volstrekt niet wat met zij met de brexit bedoelen. Zij willen los van de EU, desnoods zonder afspraken met Brussel (no-deal brexit).

In beginsel zijn de Britten op 30 maart geen lid meer en daardoor dringt de tijd. De top-onderhandelaar van de EU, Michel Barnier, heeft maandag in Madrid gezegd dat de onderhandelingen ,,in een sfeer van goede samenwerking'' voortgaan. Ze zouden nog hooguit twee maanden moeten duren en in november op een speciale Europese top beklonken moeten worden.