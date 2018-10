Zorginstelling onder de loep: cliënten overgeplaatst

Volgens de inspectie zijn medewerkers niet in staat om de juiste zorg te verlenen. Zo springt de organisatie onzorgvuldig om met vrijheidsbeperkende maatregelen bij bewoners. Één cliënt werd door de gezondheidsinspectie aangetroffen in een extra beveiligde kamer, terwijl niemand toezicht hield. Ook was het onduidelijk waarom de persoon daar zat en was er niets vastgelegd in het cliëntdossier.

Eind juni is een cliënt met een gedwongen opname overleden. De man was weggelopen uit de instelling en werd dood aangetroffen in Middelburg. Hij nam waarschijnlijk een overdosis drugs.

In een persbericht noemt Arduin ’krapte op de arbeidsmarkt’ als oorzaak voor de problemen. Daardoor is volgens de instelling sprake van ’een te geringe personeelsbezetting’.

