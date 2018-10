’Tegenspoed komt binnenkort’

Zo ongeveer elke week blijkt dat het afschaffen van de dividendbelasting duurder wordt dan gepland. Nu neem ik mijn hele leven de berekeningen van het kabinet al met een beetje zout, maar dat dat dit geld gaat kosten is wel zeker. Er is nu geen macht meer te vinden in het land die dit kan doen stoppen, kwestie van prestige denk ik. Uit de gelekte stukken blijkt dat iedereen er op vooruit gaat, alleen duurt de voortuin gang niet lang, want na het boodschappen doen blijkt dat er vermoedelijk een achteruitgang te zien is.

Peter Borst, Beverwijk