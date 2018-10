Kort geding eetpiraten van tafel

De eigenaren van een hotel in het Twentse dorp Tubbergen sloegen echter terug door de gezochte personen, die in het verleden al vaker voor dergelijke oplichtingszaken veroordeeld zijn en daardoor als de ’kerkoplichters’ bekendstaan, met foto en al op internet te plaatsen. Dit omdat de hotelgasten nog 970 euro dienden te betalen.

Enige dagen later meldden ze zich bij de politie in Assen. Sindsdien zitten ze in afwachting van een proces vast. Justitie is vermoedelijk op dit moment bezig om in kaart te brengen welke ondernemers gedupeerd zijn en waarmee precies.

Vandaag zou een kort geding dienen, geïnitieerd door de zogeheten Bond van Wetsovertreders. Die werpen zich op als vertegenwoordiger van de opgepakte verdachten. Maar vlak voor aanvang blies de bond de aangekondigde rechtszaak af.

De aangeklaagde hoteliers verschenen nog wel op de rechtbank van Almelo, maar maakten al snel rechtsomkeert. „Wij hebben aan onze wettelijke plicht voldaan”, benadrukte mede-eigenaar Niels Stroot van hotel MarCant. „Wel jammer dat we hier voor niks zijn.”

Woordvoerder Pieter Vleeming van de ’criminelenbond’ geeft aan dat inmiddels het merendeel van hun eisen ingewilligd zijn, waardoor het kort geding afgeblazen werd. „Het spoedeisend belang is er niet meer.” Hij geeft aan nog wel een bodemprocedure te starten, als principekwestie tegen het plaatsen van dergelijke verdachtenfoto’s. „Maar dat kan wel een half jaar duren.”

De hoteleigenaren zijn niet bang voor een eventueel vervolg. „We zien wel waar ze mee komen”, vertelt Marc Nolte. „Als ze dat al doen…”