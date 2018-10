Fortnite maakt nu ook huwelijken kapot

Dat blijkt uit onderzoek van de Britse website Divorse Online. Sinds 1 januari 2018 kwamen er 200 scheidingsverzoeken binnen waarbij het populaire spel Fortnite als reden van de breuk werd opgegeven.

Een woordvoerder van het onderzoeksinstituut vertelt: „verslaving aan alcohol en gokken worden vaak als redenen genoemd voor een scheiding. De digitale revolutie heeft nieuwe verslavingen met zich meegebracht.” Hierbij moet men denken aan online porno, spellen en sociale media.

’Bijzonder verslavend’

Het spel Fortnite is de laatste tijd vaker in het nieuws omdat het als bijzonder verslavend wordt aangemerkt. Zo gaf een jochie uit Wales 1320 euro uit aan de game en bracht daarmee zijn familie in financiële crisis.

Ook de moeder van de 14-jarige Logan is tot wanhoop gedreven. Haar zoon weigert nog naar school te gaan omdat hij verslaafd is aan de online game. Ze deed eerder haar verhaal over hoe het er thuis aan toe gaat.

