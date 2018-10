’Strafkorting afschaffen’

Op deze manier wordt toch samen 140 procent van het netto-minimumloon ontvangen. Het loont dus vaak niet om samen te wonen. Sterker nog, het lijkt wel of samenwonen wordt gedemotiveerd, terwijl er een enorm tekort aan woonruimte is. Tevens wordt van de samenleving verwacht dat we meer voor elkaar zorgen, zeker voor ouderen. Laten we daarom juist stimuleren dat ouderen bij elkaar gaan wonen en zo voor elkaar kunnen zorgen waar mogelijk. Zo komen er huizen vrij en kunnen ouderen langer thuis wonen. Afschaffen die strafkorting!

K. Bol, Breda