’Het staat op internet, dus is het waar’

Zo verdween 90 procent van de kaart naar het land van gevaarlijk voor het ongeboren prinsje/prinsesje en werd wat er overbleef dusdanig aangepast dat er eigenlijk alleen sla over bleef (wel goed gewassen hoor want het was niet biologisch dus er kon nog van alles op zitten).

Met kromme tenen stond ik dit aan te horen. Ik probeerde nog dat uitgebakken spek echt wel mocht en zelfs Parmezaanse kaas was toegestaan. Helaas was dit tegen dovemansoren gericht, want ’het staat op internet’, dus was het waar en al was het niet waar, je brengt de gezondheid van je ongeboren kind toch niet in gevaar?!

Ik vroeg mij in stilte af hoe ik mijn nu 24-jarige dochter in vredesnaam gezond op de wereld heb gekregen aangezien ik mij toen ik zwanger was eigenlijk alleen onthield van sigaretten en alcohol. Pure mazzel, zouden deze dames waarschijnlijk zeggen, door het oog van de naald.

K. Rico,

Amersfoort