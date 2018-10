’MH17 neer door aan Kiev geleverde raket’

De bekendmaking strookt niet met eerder internationaal onderzoek. Dat gaat ervan uit dat een uit Rusland aangevoerde raket door pro-Russische separatisten is gebruikt.

Volgens de Russische generaal Nikolaj Parsjin echter is de raket in 1986 in een fabriek ten noorden van Moskou gemaakt en naar Oekraïne vervoerd. Het projectiel was in 2014 in handen van een Oekraïense legereenheid, de 223e luchtverdedigingseenheid. Die was betrokken bij de strijd tegen opstandelingen in het oosten van Oekraïne.

Westerse onderzoekers zijn welkom om de documentatie in te zien die over de productie en het transport van de raket zijn gevonden, melden Russische media. De nieuwe gegevens zijn al naar Nederland gestuurd.

JIT

Het Joint Investigation Team (JIT), dat de ramp met vlucht MH17 onderzoekt, stelt de informatie van Rusland zorgvuldig te analyseren en mee te wegen. Het JIT tekent daarbij wel aan dat het Russische ministerie van Defensie al eerder informatie heeft gepresenteerd die feitelijk onjuist was.

Het onderzoeksteam blijft uitgaan van de bevindingen die in mei zijn gepresenteerd, dat het vliegtuig is neergehaald met een BUK-raket die is afgevuurd door de 53e luchtafweerraketbrigade uit Koersk, een onderdeel van het Russische leger. Dat gebeurde vanaf een veld in een gebied dat op dat moment in handen was van pro-Russische seperatisten.

Reactie BuZa

Het ministerie van Buitenlandse Zaken in Den Haag laat weten kennis te hebben genomen van de berichten naar aanleiding van de persconferentie. Het departement zegt „het volste vertrouwen in de bevindingen en conclusies van het JIT” te hebben. Verder blijft het kabinet zich inzetten voor volledige medewerking aan het strafrechtelijk onderzoek door alle betrokken landen zoals vastgelegd in resolutie 2166 van de VN-Veiligheidsraad.

Er kwamen bij de ramp 298 mensen om het leven, onder wie 196 Nederlanders. Het toestel was onderweg van Nederland naar Maleisië.

