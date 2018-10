Het is officieel: 2018 telt recordaantal warme dagen

Van een warme dag is sprake als het in De Bilt 20 graden of meer is. Op een zomerse dag is het 25 graden en hoger. Het aantal zomerse dagen kan deze week oplopen van de huidige 54 naar 57 dagen. Dat is ongekend, zegt Weeronline. Het oude record van 51 zomerse dagen uit 2016 werd recent op 21 augustus al gebroken.

In Den Haag wordt het de op twee na warmste Prinsjesdag sinds 1951 met maxima van 23 à 24 graden. Op de warmste Prinsjesdag, 19 september 1961, werd het 28,7 graden op weerstation Valkenburg-Voorschoten, bij Den Haag. Op de tweede plek staat 16 september 2014 met 24,6 graden.