Agressieve berggeiten per helikopter park uitgezet

Dat meldt The Telegraph. Naast hun nogal opdringerige benadering van natuurliefhebbers, vertrappelen ze ook de vegetatie in het park. En voor wie zich niet weet te gedragen is er maar een remedie, moeten de autoriteiten gedacht hebben. Eruit met de geit.

De ongeveer 375 slechtgemanierde berggeiten die het bezoekers onmogelijk maken een rustgevend wandelingetje door de natuur te maken, worden verdoofd en vervolgens geblinddoekt per helikopter overgebracht naar een natuurgebied waar ze minder tot last zijn. De verhuisoperatie is afgelopen week begonnen.

Jesse Plumage, bioloog van de Amerikaanse bosdienst: „Geiten worden vaak beschuldigd van schade aan het milieu, door zich kauwend een weg te banen door gevoelige vegetatie. Deze geiten werden bijna een eeuw geleden uitgezet in het gebied. Dat was nog voordat het park werd opgericht en wandelaars het gebied konden bezoeken.”

Wandelaar doodgebloed

Vervolgens kwamen de klachten. In 2010 overleed zelfs 63-jarige wandelaar. Hij bloedde dood nadat hij was aangevallen door een mannetje van zo’n 185 kilo.

Urinespoor als lange liksteen

Wandelaars worden sindsdien gewaarschuwd niet langs paden te plassen, om te voorkomen dat wandelpaden veranderden in „lange, lineaire zoute likstenen” waar de berggeiten zo verzot op zijn. Ze zijn, volgens de parkwachters dol op het zout en de mineralen in menselijke urine, en zweet op kleding en rugzakken.

Nog even ophouden

Het plan is om tot 24 september nog zo’n honderd geiten te over te plaatsen. De rest van de geitenverhuizing staat voor volgend jaar op de agenda. Tot die tijd blijft het voor wandelaars dus oppassen geblazen en kunnen ze de plas maar beter ophouden.