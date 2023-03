Magere Mechelse herder moest leven in een achtertuin vol ratten

De herder is in overleg in bewaring genomen en ondergebracht op een geheime opvanglocatie waar hij goed verzorgd wordt. De eigenaar draait op voor alle kosten voor transport en onderdak.

Na een melding bij het Meldpunt 144 ging de inspecteur eropaf en trof daar een zeer zorgwekkende situatie aan. De hond leefde permanent vastgeketend in de tuin. In een hoek stond een omgekeerde regenton die volledig was gevuld met hondenbrokken waar het dier onbeperkt van kon eten. Net als de ratten die een plaag vormden in de tuin én de buurt.

De eigenaar kreeg de opdracht om de tuin te reinigen, een fatsoenlijk hok neer te zetten en de hond op een goede manier te verzorgen. Omdat de herder bovendien enorm begon te vermageren, heeft de inspecteur het dier bevrijd uit deze nare omgeving. De rattenplaag in de tuin en de buurt is bekend bij de gemeente Nederweert.