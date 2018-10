Indringer speelt naakt fluit op balkon

De onbekende man bleek verward en overrompelde de bewoonsters in hun slaap. Hij viel de vrouw en haar dochter aan en duwde hen van de trap. De vrouwen wisten uiteindelijk op tijd uit hun woning aan de Werkhovenstraat te vluchten, zo meldt de politie. Ze werden opgevangen door de buren en raakten niet ernstig gewond.

Agenten probeerden de man naar buiten te krijgen, maar zonder resultaat. Hij blokkeerde de voordeur en stond op een gegeven moment zelfs naakt op het balkon blokfluit te spelen. De man besprenkelde zichzelf vervolgens met een onbekende vloeistof.

Gas- en waterkraan opengezet

Daarop besloot de politie een arrestatieteam in te schakelen. De man werd door de eenheid aangehouden in de woning. Hij had zowel de gas- als waterkraan opengezet. Ook was de woning vernield.

De man raakte vermoedelijk gewond bij het betreden van het portiek en daarom werd hij onder begeleiding van de politie naar het ziekenhuis gebracht. Daar is hij behandeld aan zijn verwondingen.

Identiteit onbekend

De politie kon de identiteit van de verwarde verdachte nog niet vaststellen. Hij is opgepakt en ingesloten op het bureau. Tijdens het onderzoek wordt ook gekeken of de man onder invloed was van verdovende middelen.

De bewoonsters deden aangifte op het politiebureau. Portiekbewoners die vanwege de dreiging eerder hun woning moesten verlaten, konden maandagochtend weer terugkeren.