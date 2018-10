Rodechelies (12) sinds donderdag vermist

Het twaalfjarige meisje werd in de ochtend van 13 september voor het laatst gezien bij de flat Kruitberg in de Bijlmer in Amsterdam Zuidoost. Sindsdien ontbreekt ieder spoor, zo meldt de politie.

Rodechelies draagt een beugel voor haar boventanden. Ze is 1.60 m lang. Ze heeft zwart haar en bruine ogen.