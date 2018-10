Boete geëist voor dodelijk ongeval met lift

De werknemer was in november 2015 de liftschacht aan het schoonmaken, toen de lift naar beneden kwam en hem plette. De man werd pas uren later gevonden.

Volgens het OM kan het het bedrijf verweten worden dat de lift niet was uitgeschakeld en dat de veiligheidssensoren, die de lift moeten stilzetten als iemand zich in de liftschacht bevindt, waren uitgeschakeld. Dat was gebeurd omdat de lift anders te vaak storingen had.

Daarmee heeft de kweker „bewust aanvaard dat er een aanmerkelijke kans was dat het fout zou gaan”, stelde de officier van justitie. „Door op deze wijze te werken kan de kweker de dood van de werknemer verweten worden. Als werkgever heb je de verplichting om zorg te dragen voor een zo veilig mogelijke werkomgeving.”