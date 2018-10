’Shell zal niet snel wijken’

. Ⓒ Dijkstra b.v.

Aandeelhouders roeren zich en willen hun hoofdkantoor in het Verenigd Koninkrijk niet opgeven. Maar Shell is een Brits-Nederlandse onderneming. Shell zal niet zo gauw zijn hoofdkantoor verplaatsen omdat Nederland veel voordelen biedt voor internationaal opererende bedrijven. Dividendbelasting is niet het zwaarst wegende argument.