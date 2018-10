Cel voor ’ontmaskeraar’ Van der Sloot

Patrick van der E. wist in 2008 verklaringen bij Joran te ontlokken. Ⓒ ANP

ZUTPHEN - Patrick van der E. uit Deventer heeft maandag 33 maanden cel gekregen voor zijn aandeel in een ramkraak in Apeldoorn. De man kreeg bekendheid toen hij in 2008 met een verborgen camera Joran van der Sloot verklaringen wist te ontlokken over de verdwijning van de Amerikaanse Natalee Holloway.