Aanhouding na steekincident bij speeltuin

Bij het steekincident, dat plaatsvond op zondag rond het middaguur, raakte een 35-jarige inwoner van Zwolle zwaargewond. De verdachte was weggerend en spoorloos.

Na sporenonderzoek en getuigenverhoor kon de verdachte in de nacht van zondag op maandag op zijn woonadres worden aangehouden, aldus de politie.

Buurtbewoners vertelden eerder tegen onder meer Hart van Nederland en RTV Oost dat de man die werd gestoken vader is van een kind dat in de speeltuin aan het spelen was. Het slachtoffer zou zijn neergestoken nadat hij de verdachte op een bankje naast de speeltuin had aangesproken over een jointje dat hij had opgestoken.