Tot 14 jaar cel voor fatale ripdeal in 2001

DEN BOSCH - Drie Belgen zijn maandag veroordeeld tot celstraffen van veertien, veertien en dertien jaar voor hun rol bij een fatale ripdeal in 2001 in Bladel (Noord-Brabant). Volgens de rechtbank in Den Bosch zijn ze alle drie schuldig aan de dood van wiethandelaar Jan van Mosselveld, ook al is niet duidelijk geworden wie hem heeft doodgeschoten. De aanklager eiste tegen de drie elk zestien jaar.