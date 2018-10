Boer Remco niet de eerste ’tv-bedrieger’

Boer Tom kwam ook al in opspraak tijdens een eerder seizoen van Boer zoekt vrouw Ⓒ Hollandse Hoogte

Amsterdam - Boer Remco, die niet meer terug zal keren in dit seizoen van Boer zoekt vrouw omdat hij al contact had gehad met enkele brievenschrijfsters, is niet de enige die de regels van een televisieprogramma overtrad. Sterker nog, velen gingen hem voor.