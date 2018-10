Kandidaat-opperrechter VS beschuldigt van misbruik

Dat heeft haar advocate maandag tegen CNN gezegd.

Christine Blasey Ford zei zondag tegen The Washington Post dat ze tientallen jaren geleden seksueel is misbruikt door Brett Kavanaugh, nu kandidaat-opperrechter. Als middelbare scholier zou ze op een bed zijn geduwd door een „stomdronken” Kavanaugh. Hij zou haar hebben betast en hebben geprobeerd haar kleren uit te trekken.

De kandidaat-opperrechter noemde de beschuldiging maandag „helemaal onwaar.” Kavanaugh stelde in een verklaring van het Witte Huis dat hij zich nooit schuldig heeft gemaakt aan degelijk wangedrag. „Omdat dit nooit heeft plaatsgevonden, wist ik pas wie mijn beschuldiger was toen ze zich gisteren bekendmaakte.” Hij zei bereid te zijn zich bij de commissie te verdedigen.

Door Trump voorgedragen

Kavanaugh is door president Donald Trump voorgedragen als rechter in het Hooggerechtshof. Het is de bedoeling dat de senaatscommissie voor juridische zaken donderdag stemt over de kandidatuur van Kavanaugh. Alle Democraten in de commissie willen echter dat die stemming wordt uitgesteld. Dan kunnen de beschuldigingen van Ford nader worden onderzocht.

In de commissie hebben tien Democraten en elf Republikeinen zitting. Zij hebben uiteindelijk niet het laatste woord over de benoeming van de opperrechter. Er moet ook nog groen licht komen van de senaat. Daar beschikt de partij van Trump over een zeer nipte meerderheid van 51 van de 100 zetels.