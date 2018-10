Rutte wil ’designated survivor’ voor noodsituaties

Ook de Eerste en Tweede Kamer zouden kunnen overwegen om zo’n ’praktische voorzorgsmaatregel’ te nemen bij een noodsituatie, zo meldt premier Rutte in een brief aan het parlement.

Voor komende Prinsjesdag is zo’n reserveminister nog niet zijn aangewezen. Voor komend jaar kan het ’wenselijk’ zijn, schrijft Rutte. Voor vervanging van ministers en parlementariërs is grondwettelijk alles geregeld. Maar het is ook de verantwoordelijkheid van het kabinet om dergelijke regelingen ’waar mogelijk te voorkomen en de democratische legitimiteit van het bestuur in noodsituaties zoveel mogelijk zeker te stellen’, vindt de premier.

Het idee om een reserveminister achter de hand te houden om het land in het geval van een aanslag te besturen, komt van D66-Kamerlid Sneller. Vooral bij Prinsjesdag, waarbij staatshoofd, kabinet, Raad van State en parlement bij elkaar zijn in de Ridderzaal, is de voortzetting van het landsbestuur kwetsbaar. Een terreuraanslag zou in één klap de koning en de hele politieke top kunnen wegvagen. In de Verenigde Staten is het het gebruikelijk dat tijdens de jaarlijkse State of the Union in het Congres een politicus op een geheime plaats verblijft.

Het idee van de designated survivor kreeg verdere bekendheid door de gelijknamige Netflix-serie waarin een minister van wonen (Kiefer Sutherland) opeens president van de Verenigde Staten wordt als de gehele regering omkomt.