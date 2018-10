Meisje (2) gewond door brandend spiritus tijdens vakantie

Dat meldt een lokaal medium. Haar vader was de spiritusbrander in de keuken aan het bijvullen, toen hij het goedje vermoedelijk over zijn hand morste. Omdat het fornuis aanstond, vloog de caravan in brand. Zijn vrouw en tweejarig dochtertje kregen de spiritus over zich heen. Ze wisten hun brandende kleding uiteindelijk uit te trekken.

Het meisje liep meerdere derdegraads brandwonden op verspreid over haar hele lichaam. De peuter is uiteindelijk naar een brandwondencentrum in het Duitse München gebracht. Ook de ouders van het kind liepen brandwonden op.