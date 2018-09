Audrey Hepburn krijgt plein in ’haar’ Arnhem

In het centrum van de stad bouwt de gemeente een nieuw filmtheater. Het plein daarvoor krijgt de naam van de actrice, maakte de gemeente donderdag bekend.

Audrey maakte bevrijding mee

De Britse Hepburn kwam in 1939 bij haar Nederlandse moeder in Arnhem wonen. In de Gelderse hoofdstad zat ze op school en volgde ze ballet- en muzieklessen. In die jaren trad ze ook al af en toe op. De actrice en haar moeder maakten de verwoesting van Arnhem in 1944 en de bevrijding in 1945 mee.

In het Airborne Museum in Oosterbeek bij Arnhem is tot 20 augustus de tentoonstelling ’Moederliefde. Ella en Audrey’ over de Arnhemse tijd van Hepburn te zien.