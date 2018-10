Erdogan verdedigt aannemen luxe Boeing

Turkse media hadden gemeld dat sjeik Tamim bin Hamad al-Thani, de emir van Qatar, Erdogan een Boeing 747 had geschonken met een waarde van ruim 420 miljoen euro. De grootste oppositiepartij CHP betwijfelde of het om een gift ging en liet weten dat het onverantwoord is dat zoveel geld aan een luxe Boeing wordt uitgegeven omdat Turkije grote economische problemen heeft.

Erdogan verzekerde vervolgens dat het toestel een gift is, maar dat deed de kritiek niet verstommen. Het vliegtuig heeft normaal gesproken plaats voor ongeveer vierhonderd mensen, maar is verbouwd zodat slechts 76 mensen in het toestel kunnen zitten. Volgens de CHP kan je de Boeing daarom beter „een vliegend paleis” noemen dan een vliegtuig van de staat.