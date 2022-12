Premium Het beste van De Telegraaf

Profiel Corruptieschandaal Europees Parlement: wie is ’gevallen ster’ Eva Kaili?

Door Alexander Bakker Kopieer naar clipboard

Eva Kaili is per direct geschorst door de sociaaldemocraten in Brussel en Athene. Ⓒ Getty Images

Brussel - Er zouden zakken vol geld in de Brusselse woning van voormalig tv-ster en vicevoorzitter van het Europees Parlement Eva Kaili zijn aangetroffen. Mogelijk is de Griekse omgekocht door Qatar. Wie is de prominentste verdachte in het omvangrijke corruptieschandaal?