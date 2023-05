Hof legt 11,5 jaar cel en tbs op voor doodschieten Bas van Wijk om horloge

Het hof acht bewezen dat de schietpartij op 8 augustus 2020 bij een strandje bij de Nieuwe Meer in Amsterdam bedoeld was om de horlogeroof te vergemakkelijken, wat strafverzwarend werkt. „U werd gehinderd door Bas van Wijk en schoot hem neer en toen heeft u alsnog het horloge weggenomen”, oordeelt het hof. „Het was u vanaf het eerste moment te doen om het horloge.”

Doodslag

El Y. werd in mei 2021 door de rechtbank veroordeeld tot een gevangenisstraf van negen jaar en tbs met dwangverpleging, na een strafeis van achttien jaar en tbs. Een vormfout van het Openbaar Ministerie leidde ertoe dat de man uit Hoofddorp alleen voor doodslag werd veroordeeld. Het OM had in hoger beroep een celstraf van zestien jaar en tbs met dwang geëist.

De straf in de hogerberoepszaak is lager dan de eis. Het uitgangspunt van het hof is wel zestien jaar cel, maar het houdt er rekening mee dat de verdachte verminderd toerekeningsvatbaar is door een ernstige persoonlijkheidsproblematiek. Daarom krijgt hij ook de tbs-maatregel opgelegd.

Normaal tempo

Vanwege de lange duur van de procedure in hoger beroep trekt het hof bovendien zes maanden af van de straf, waardoor er 11,5 jaar overblijft. Nabestaanden reageerden na afloop van de uitspraak verontwaardigd op deze strafkorting van een halfjaar. Hun advocaat Richard Korver zegt: „Mijn cliënten zijn best ontstemd over het feit dat de overheid er kennelijk niet in slaagt dit soort zaken in een normaal tempo af te handelen en dat alleen de verdachte daarvoor gecompenseerd wordt. Dat is eigenlijk heel raar, want slachtoffers zitten daardoor langer in het proces en komen maar niet toe aan de verwerking.”

Voorafgaand aan het fatale schot richtte El Y. zijn wapen op vrienden van Van Wijk. Zo dreigde hij een van hen door de knie te schieten. Om zijn woorden kracht bij te zetten schoot hij een kogel door een lachgasballon. Het hof noemde ook deze bedreigingen „bijzonder ernstig.” „Op de vrienden hadden de gebeurtenissen een enorme impact”, aldus het hof. „Zij hebben van dichtbij gezien hoe hun vriend werd neergeschoten.”