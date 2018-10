Uitslag Stelling: Veel beloven en niks geven

Nederland staat er goed voor, aldus de miljoenennota die vandaag wordt gepresenteerd. De economie groeit met 2,6%, de werkgelegenheid stijgt en vrijwel iedereen gaat er volgend jaar op vooruit.

Zoveel goed nieuws maakt de respondenten wantrouwig. Met name dat de koopkracht stijgt gaat er bij 95 procent niet in. Eerst zien dan geloven, is het adagium. „Er zit altijd wel weer een addertje of tien onder het gras”, merkt iemand schamper op.

Volgens de koopkrachtplaatjes gaat de gemiddelde Nederlander er volgend jaar 1,5% op vooruit. Een fooi, zo vindt de meerderheid van de respondenten. „Het is allemaal verkiezingspropaganda”, vindt iemand. „We krijgen zoals gewoonlijk een sigaar uit eigen doos. We gaan er niets op vooruit. De zorgpremie, de energienota en verhoging van de btw van 6% naar 9% hakken er weer goed in en zorgen dat er meer afgaat dan er bij komt.” Of zoals een ander het zegt: „Er wordt met een theelepel gegeven en met een soeplepel genomen.”

Sommigen vragen zich af wie die gemiddelde Nederlander is. Zij denken dat bepaalde groepen het juist een stuk moeilijker gaan krijgen, zoals gepensioneerden, langdurig zieken en mensen op bijstandsniveau. „Zij betalen zoals gebruikelijk in Nederland de rekening”, wordt gefoeterd. Een oudere respondent: „Als AOW’er kán ik niet positief zijn. Ook mijn pensioen doet niets! Schande van de politiek!”

De inkomstenbelasting voor werkenden mag dan wel omlaag gaan, maar dat is volgens 92 procent niet voldoende om de verhoging van de btw en de hogere zorgpremie en energiebelasting te compenseren.

Dat Nederland het economisch goed doet, vinden velen positief. „Dat is mede te danken aan een goed beleid de afgelopen jaren”, zo steekt iemand de kabinetten Rutte een veer op de hoed. Een van die respondenten concludeert optimistisch: „Hoe je het ook wendt of keert... we staan er een stuk beter voor dan een paar jaar geleden.”

Ruim driekwart verwacht echter niet dat die groei de komende jaren op hetzelfde niveau doorzet. Daarom: „We moeten het dak repareren als de zon schijnt. Nu minder extra uitgeven en de staatsschuld verder terugdringen. Zorgen dat we wat geld achter de hand houden voor de periode dat het weer wat slechter gaat en er geen inkomsten meer zijn van de aardgasproductie.”

Dat de miljoenennota ook dit jaar weer al dagen voor Prinsjesdag was uitgelekt, verbaast vrijwel niemand. „Dat gebeurt om alvast de meningen te peilen”, zo weet iemand. Het is volgens deze respondent nog veel te vroeg om daar waarden aan te hechten. „Het is nog een spel van beloven en niets toezeggen. Bovendien liggen er nog vele financiële problemen in de kast waarvan we zeker de nadelige uitwerking zullen ervaren in 2019 en 2020.”

Wat sommigen betreft kan Prinsjesdag wel afgeschaft worden. „Het heeft toch geen zin als de stukken al, zoals elk jaar, uitgelekt zijn.” Een ander: „Prinsjesdag is meestal een goednieuwsshow van de zittende regering om zichzelf op de borst te kloppen. De burger mag daarna de zure vruchten plukken.”