Ex-No Surrender-voorman Kuipers blijft vast

Emmenaar Kuipers zit vast sinds december vorig jaar. Hij wordt verdacht van onder meer afpersing en het leiden van een criminele organisatie. Ook medeverdachte en Kuipers’ voormalig rechterhand Theo ten V. blijft vastzitten. Op de publieke tribune reageerde de familie van Kuipers boos en in tranen toen de rechter besloot dat hij vast blijft zitten. „Het komt goed, rustig maar”, moest hij ze vanaf de beklaagdenbank geruststellen.

Kuipers werd eerder deze maand ineens overgebracht naar een zwaarder beveiligde gevangenis na een anonieme melding dat er uitbraakplannen waren. Hij werd in allerijl overgebracht van de gevangenis in Leeuwarden naar de afdeling BPG (Beheersproblematische Gedetineerden) in Vught na de anonieme tip. Binnen twee weken werden de extra maatregelen toch weer opgeheven en werd Kuipers teruggeplaatst in een normaal regime.

Ongenoegen

Hoewel de zitting maandag niet over dit onderwerp ging, wilde Kuipers toch graag zijn ongenoegen kenbaar maken. Hij noemde het ironisch een „tussentijdse vakantie.” „Ik ben daar geplaatst om niks. Het was volslagen overbodig, wat een stunt.”

Zijn advocaat Roy van der Wal wilde opheffing van de hechtenis, omdat die al zo lang duurt „Er is ook nog geen concreet zicht op een inhoudelijke behandeling. Er is geen recidivegevaar, want Kuipers is geen lid meer van No Surrender. Het omslagpunt is nu bereikt”, zei hij. De rechter ging daar echter niet in mee. Ook Ten V. is geen lid meer van de motorclub.

De rechtszaak zal niet eerder dan in het tweede kwartaal volgend jaar inhoudelijk worden behandeld, een datum is nog niet geprikt.

