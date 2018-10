Vermissing Kamphuis: de theorieën én de feiten

De 47-jarige Arjen Kamphuis die sinds 20 augustus wordt vermist in Noorwegen. Ⓒ Dennis van Zuijlekom

AMSTERDAM - Hij is in handen gevallen van de CIA, hij verdween zelf en legde dwaalsporen. Hij is op een schip gestapt en is onderweg naar Nederland. Hij kreeg een ongeluk. Bijna een maand na de vermissing van cyberexpert Arjen Kamphuis zijn de theorieën talrijker dan de feitelijke sporen. Maar slaan ze ergens op?