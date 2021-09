’Ministerie schrapte ’minder vlees eten’ uit campagne’

Dat blijkt volgens de Volkskrant uit documenten die dierenwelzijnsorganisatie Wakker Dier met een beroep op de Wet openbaarheid van bestuur (Wob) heeft opgevraagd over ’Iedereen doet wat’. In deze in 2019 begonnen publiekscampagne geeft de overheid informatie aan burgers over wat zij zelf kunnen doen tegen de klimaatopwarming, zoals het huis isoleren, vaker de auto laten staan en een warmtepomp installeren.

Ook wordt aangeraden vaker voedsel van het seizoen te eten en minder te verspillen. Wat er niet in staat, is een oproep om minder vlees te eten terwijl de consumptie van dierlijke eiwitten een grote bijdrage levert aan de klimaatopwarming. Uit stukken over de totstandkoming van de campagne die Wakker Dier in handen kreeg, blijkt dat minder vlees eten aanvankelijk wel tot de doelen behoorde. Maar in april 2019 werd dit onderwerp op initiatief van EZK van de lijst gehaald.