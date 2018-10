Dronken man vergist zich en belandt op wc buren

De 41-jarige man keerde in beschonken toestand terug naar zijn woning aan de Klaverstraat in Rotterdam-Zuid. Eenmaal bij zijn huis aangekomen, kon de dronkenlap zijn sleutels niet vinden. Hij besloot een ruit van de buren in te slaan, met de veronderstelling dat hij zijn eigen raam insloeg. Toen hij het toilet van zijn buren bezocht, realiseerde de man dat hij niet in zijn eigen woning was.

Schaamte

Daarop ging de dronkaard ervandoor en sloeg hij zijn eigen ruiten in. De Rotterdammer viel in slaap totdat de politie arriveerde. Aan agenten vertelde de man op het bureau dat hij zich enorm schaamde voor zijn beschonken capriolen. Hij zal de braakschade aan de woning van zijn buren volledig vergoeden.