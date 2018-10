’Stop jacht tegen verspreiding varkenspest’

De Afrikaanse varkenspest komt met name voor in Oost- en Zuid-Europa, maar werd onlangs ook aangetroffen bij enkele wilde zwijnen in het zuiden van België. Minister Carola Schouten (Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit) liet vorige week al weten dat zij de situatie nauwlettend volgt. Zij zag evenwel nog geen aanleiding voor extra maatregelen.

„Als de pest de Nederlandse varkenshouderij aandoet is de ellende niet te overzien”, aldus Tweede Kamerlid Laura Bromet van GroenLinks. „Om de pest te voorkomen moeten we niet alle zwijnen afschieten, maar juist onmiddellijk stoppen met de jacht.” Ze heeft de minister schriftelijk vragen gesteld over de kwestie.