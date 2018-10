Veganisten strijden voor plantaardige kebab

Volgens de veganisten wordt het tijd dat ook zij overal lekkere kebab kunnen kopen, dus ook op het station of na het stappen. Daarom roepen zij The Döner Company in een petitie op om een vegan versie aan te bieden. „Er is tegenwoordig een vegan kebab op de markt die net zo lekker is. Kebabzaken kunnen die makkelijk inkopen en serveren”, schrijft Proveg in de oproep.

Behoefte aan lekkere döner

Ook veganisten hebben volgens ProVeg behoefte aan een lekker broodje döner. „Er is een grote groep klanten die bij jullie niet terecht kan voor een lekkere döner kebab. Twaalf procent van de Nederlandse jongeren eet nooit vlees: zij zijn vegetariër of veganist. Daarnaast zijn er steeds meer mensen die vanwege hun gezondheid, het milieu of het dierenwelzijn graag kiezen voor een vleesloze optie”, schrijft men in de petitie aan The Döner Company.

Aan de kebabketen beloven de veganisten om in de rij te gaan staan wanneer de veganistische kebab wordt gelanceerd.