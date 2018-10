Spijbelen voor het klimáát?

Niet dat ik een spijbelaar was, integendeel. Jodi spijbelde niet, dus ik ook niet. Ik zweer het je: als Jodi destijds in een prutsloot was gesprongen, zou ik er ook in zijn gesprongen. Story of my puberteit: ’t is op een enkele onhandige kus na nooit iets geworden tussen ons. Eerst later werd het mij gewaar dat het tegenovergestelde, keihard negeren, waarschijnlijk beter had gewerkt. Maar het is een feit: op spijbelgebied ben ik geen ervaringsdeskundige.