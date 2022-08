Rare sprongen Rishi Sunak in strijd om Britse premierschap

Eind vorige week zorgde Sunak al voor opgetrokken wenkbrauwen door een verlaging van de BTW op energiekosten voor te stellen. Volgens velen was dit een binnen politieke kringen vermaledijde U-turn. Nu gaat hij nog een flinke stap verder door te beloven de laagste belastingschijf voor inkomstenbelasting te verlagen van 20% naar 16%.

Achterstand

Het zijn de rare sprongen die Sunak volgens politieke insiders moet maken om de ogenschijnlijk hopeloze achterstand die hij heeft op minister van Buitenlandse Zaken Truss in te halen. Die houdt zich vooral op de vlakte en ziet tevreden toe hoe steeds meer Conservatieve coryfeeën zich achter haar scharen.

Truss is bovendien niet erg onder de indruk van de beloftes van Sunak. ,,Hij belooft belastingverlagingen over zeven jaar, de door mij voorgestelde belastingverlagingen treden over zeven weken in werking”.

Er valt wel iets voor haar reactie te zeggen. De door Sunak voorgestelde verlaging van de laagste belastingschijf zal immers plaatsvinden ‘voor het einde van de volgende regeringstermijn’. Ervan uitgaand dat de volgende verkiezingen eind 2024 plaatsvinden en de Conservatieven opnieuw zullen winnen, dan houdt Sunak de mogelijkheid open om de belastingen pas tegen 2029 te verlagen.

Voorkeur

Uit peilingen blijkt dat Conservatieve partijleden nog altijd een ruime voorkeur hebben voor Truss ten opzichte van Sunak. Bijna twee derde van de leden zou op Truss stemmen, zo blijkt uit nieuwe peilingen. De achterstand van Sunak , die vanaf het begin al hoog was, lijkt alleen maar uit te lopen.

Truss heeft de afgelopen dagen een groep van partijprominenten aan zich weten te binden. Maandagochtend was het minister van Financiën Nadhim Zahawi die duidelijk maakte dat hij Truss het meest geschikt achtte als premier. Afgelopen weekeinde was dat al het geval voor de bij partijleden populaire minister van Defensie Ben Wallace en voor Tom Tugendhat, een Conservatief die zich, in tegenstelling tot Truss, aan de linkerkant van de Conservatieve fractie bevindt.