Bewoners aangehouden na vondst illegaal vuurwerk in Zoetermeer

Binnenland

Vegan Streaker in hongerstaking

Dierenrechtenactivist Peter Janssen, beter bekend als de Vegan Streaker, is maandag in de gevangenis in Arnhem begonnen aan een hongerstaking. Hij wil daarmee „solidair zijn met de dieren die lijden in de intensieve veeindustrie en andere uitbuitende sectoren, zoals de dierproevenindustrie.”