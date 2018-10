Dijkhoff schrijft zich uit bij katholieke kerk

De kardinaal uitte dit weekeinde stevige kritiek op de VVD’er, die op een partijcongres zei dat de kerken een toontje lager moeten zingen. Eijk vindt dat ’kleinzielig’ en vindt dat een ’hyperindividualist’ als Dijkhoff meer oog zou moeten hebben voor de sociale functie van kerken.

De VVD’er slaat nu terug in een gekruid bericht aan het adres van Eijk op zijn Facebookpagina. Hij laat weten dat de woorden van de aartsbisschop hem het laatste zetje hebben gegeven om zich officieel uit te schrijven bij de katholieke kerk.

Volgens Dijkhoff heeft Eijk zijn eerdere woorden compleet verdraaid, maar waar hij zich het meest aan stoort is dat de katholieke kerk naar zijn mening zich blind staart op regels, te weinig luistert naar de daadwerkelijke behoefte van mensen en behoorlijk veel mensen buitensluit, zoals homo’s en ongetrouwde liefdeskoppels.

Dijkhoff voelt zich vervreemd. „U en uw kerk, die eens de mijne was, heeft zich de afgelopen decennia gespecialiseerd in het verjagen van veel goed, liefhebbend en sociaal volk. Heeft u er ooit aan gedacht dat die lieve mensen er meer behoefte aan hadden dat u de noden van de levende mensen had gesteld boven de letterlijkheid van dode woorden?”

De VVD’er was al afgedreven van de katholieke kerk, maar vond de stap naar een officiële uitschrijving tot dusverre te verregaand, omschrijft hij. Het interview van Eijk was de druppel.

„Ik wil daarom deze brief aan u afsluiten met een welgemeende dankbetuiging. U heeft het irrationele verzet tegen me officieel uitschrijven gebroken. Geeft u mij gerust de schuld van een gesloten kerk, ik zal definitief niet terugkeren. Ik kies voor de liefde en de mensen in plaats van de beperkingen en de kerk. In de naam van de moeder, de dochter en de heilige liefde. Amen.”