’Israël bombardeert Latakia vlak na deal Poetin en Erdogan’

De bombardementen zouden zijn uitgevoerd op een wetenschappelijk instituut. Aanvallen op Latakia, middenin Assad-gebied en dicht bij de grens met Turkije, zijn geen schering en inslag. „De timing is ook opvallend”, vertelt correspondent Ralph Dekkers vanuit Tel Aviv, doelend op de deal tussen Erdogan en Poetin.

Sommige analisten hadden een aanslag van rebellen verwacht. Volgens Syrische staatsmedia zouden de bombardementen echter vanuit zee zijn verricht. „Dat zou betekenen dat het niet de rebellen zijn, maar Israël”, aldus Dekkers. „Dat land heeft de afgelopen weken, na een relatief rustige zomer, de aanvallen op Syrië hervat, met name op plekken waar Iran en Hezbollah actief zijn.”

De luchtaanval volgt op de deal tussen Erdogan en Poetin over een gedemilitariseerde zone bij Idlib. Opvallend, maar dat er een directe relatie is, is niet zeker. „Israël laat zich nergens door tegenhouden”, aldus Dekkers. „Het vaart z’n eigen beleid. Mochten ze iets hebben gezien wat voor hen een gevaar is, dan vallen ze gewoon aan.”

Of er doden of gewonden zijn gevallen in Latakia, is nog niet bekend. Het luchtafweergeschut van Syrië kwam ook in drie andere provincies in actie, maar onduidelijk is of daar sprake was van een aanval.