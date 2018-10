Onduidelijk waar ’waxinelichtgooier’ Erwin L. is op vooravond Prinsjesdag

De politie wilde maandagavond niet zeggen of L., die een gebiedsverbod heeft en vooral rond Prinsjesdag goed in de gaten wordt gehouden, al weer terecht is. De man zat de afgelopen jaren in de Van der Hoeven Kliniek in Utrecht.

Op het facebook-account van L. heeft hij voor het laatst op 15 september een bericht geplaatst waarin hij premier Mark Rutte op de korrel neemt en stelt dat ’de banken in handen zijn van de werkelijke macht en die hebben jouw regeringen geïnstalleerd. (…) Mark is dus geen volksvertegenwoordiger maar een vertegenwoordiger van de bank die bij jou aan de deur komt om een verhaaltje te verkopen’.

Het waxinelichtje dat Erwin L. naar de Gouden Koets heeft gegooid. Ⓒ ANP

De radicale republikein gooide acht jaar geleden het zware voorwerp naar de koets waar op dat moment koningin Beatrix, kroonprins Willem-Alexander en prinses Maxima inzaten. Na zijn aanhouding zei hij tot zijn daad te zijn gekomen omdat hij vond dat de Oranjes onrechtmatig op de troon zitten.

Psychiatrische inrichting

Hij werd eerst veroordeeld tot behandeling in een psychiatrische inrichting, omdat hij volledig ontoerekeningsvatbaar zou zijn. Maar van het Hof kreeg hij later vijf maanden cel omdat hij volgens hen juist volledig toerekeningsvatbaar was.

De jaren daarna werd hij nog regelmatig in de buurt van de koninklijke familie gesignaleerd, bijvoorbeeld in 2014 in Münster toen hij het koningspaar opwachtte dat op dat moment Duitsland bezocht. Daar had hij borden vol verwarde teksten bij zich.

Bekijk ook: Gooier waxinelichthouder weer vast