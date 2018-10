Twintig jaar geëist tegen ’tippelkiller’

B. liep begin vorig jaar tegen de lamp na dna-verwantschapsonderzoek in de landelijke databank. Hij werd aanvankelijk in verband gebracht met de moord op vijf vrouwen in de jaren tachtig en negentig in Rotterdam, maar het OM vervolgde hem uiteindelijk voor twee. Op Francis en Berendina is sperma van de Schiedammer aangetroffen. B. heeft altijd ontkend dat hij de vrouwen heeft verkracht of vermoord.

Grote hoeveelheid vrouwenslips

Ronduit bizar waren de grote hoeveelheid vrouwenslips en fotocollages die rechercheurs aantroffen in de Schiedammer woning van Albert B. Overal, zelfs op de wc-bril in het toilet, waren foto’s te zien van naakte vrouwen met de kleding omhooggetrokken, veel schaamhaar en afgedekte borsten. De officier van justitie merkte op dat de slachtoffers ook op deze manier waren aangetroffen.

De uit Suriname afkomstige Albert B. was ook een liefhebber van doekjes. Overal in zijn huis lagen doekjes. Soms aan elkaar genaaid tot een kledingstuk. Ook op en onder het lichaam van de vermoorde vrouwen werden lapjes aangetroffen.

Chronische psychische stoornis

In het Pieter Baan Centrum is vastgesteld dat B. een chronische psychische stoornis heeft. Die was er al in de jaren tachtig. B. hoort stemmen in zijn hoofd en vertoont schizofrene trekken.

Toerekeningsvatbaar

Volgens het OM moet de man die de twee vrouwen verkrachtte, ook de persoon zijn die ze vermoordde met talloze messteken. De lichamen waren namelijk niet verplaatst na de seks. En alleen van B. is sperma aangetroffen op de lichamen. Volgens de officier is uit niets gebleken dat de stoornis van B. destijds van invloed was op zijn handelen. Hij was dus toerekeningsvatbaar.

De advocaten gaat rond vijf uur vanmiddag pleiten.