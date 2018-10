Kavanaugh ontkent de beschuldigingen. Ⓒ AFP

WASHINGTON - Plotseling pakken zich toch donkere wolken samen boven Brett Kavanaugh, Trumps kandidaat voor het Hooggerechtshof. Hij wordt beschuldigd van een poging tot verkrachting in de jaren 80. De vrouw in kwestie, Christine Ford, is bereid onder ede te getuigen voor een senaatscommissie.