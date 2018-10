Vrouw woest om ’doe-het-zelf’ broodje avocado van 11 euro

Dat ondervond een restaurant in Melbourne, nadat een journaliste behoorlijk teleurgesteld reageerde op haar broodje avocado. Twee sneetjes geroosterd brood, een halve avocado, een reepje feta en een partje limoen: dat kreeg Jess McGuire tot haar verbazing op een hip bord geserveerd. Blijkbaar moest ze haar ontbijt nog even zelf in elkaar zetten.

Dat ze daar dan wel achttien dollar (ofwel 11 euro) voor moest betalen, maakte haar dan ook woest. Kwaad postte ze een foto van het broodje op Instagram en Twitter. „Dit gebeurde er dus vijf uur geleden en ik ben nog steeds woedend”, schreef ze. Jess werd vervolgens overladen met reacties, likes en retweets.

Het restaurant is zich zelf overigens van geen kwaad bewust. Volgens het Kettle Black Café is het broodje met avocado en kaas namelijk al jarenlang erg populair. „Je kan hem zelf klaarmaken en ontwerp je je ontbijt op je eigen manier. We serveren wat limoen erbij en je kunt zelf toevoegen wat je lekker vindt!”

Jess kan het niet waarderen. „Wat is de volgende stap? Dat ik alleen een pit krijg, zelf een avocadoplant moet planten en er jarenlang voor moet zorgen voordat ik mijn ontbijt kan nuttigen in dit café?”, schrijft ze geïrriteerd.