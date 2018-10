Zaanse oplossing lerarentekort in strijd met de wet

De 9-jarige Fenna Grahmbeek (r.) gaat naar een school die met goedkeuring van het ministerie experimenteert met een vierdaagse schoolweek. Zus Luna (12) zit naast haar. Ⓒ Eigen foto

Zaandam - Basisscholen in de Zaanstreek gaan nog voor de herfstvakantie over op een vierdaagse schoolweek vanwege het lerarentekort en de lege invalpools. „Dat betekent dat we lesstof zullen moeten schrappen en dat kinderen opdrachten thuis moeten maken in plaats van op school”, erkent bestuurslid Rien Spies van de scholenkoepel Agora waaronder 25 scholen en 7000 leerlingen vallen.