’Ik wilde een tas, geen seks’

Defia (onherkenbaar gefotografeerd), die de hele rechtsgang nogmaals door zal moeten omdat Zaman S. in hoger beroep is gegaan. Ⓒ Matty van Wijnbergen

Twee jaar geleden werd de licht verstandelijk beperkte Defia in een winkel verkracht door een personeelslid, de Afghaanse vluchteling Zaman S. Zij was 18, hij 36. De rechtbank veroordeelde de man, maar gaf hem een lichtere straf dan de eigen richtlijnen aangeven, om te voorkomen dat hij zijn verblijfsvergunning zou kwijtraken. „Hier is geen recht gedaan”, vindt vader Sjonnie. „Dit soort mensen moet je het land uitgooien.”