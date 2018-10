Verkrachter moest en zou verblijfsvergunning behouden

Volgens de richtlijn die rechtbanken hanteren, kwam Zaman S. in aanmerking voor twee jaar gevangenisstraf voor de verkrachting van de 18-jarige Defia. Dat gebeurde in de winkel waar hij werkte, en waar zij als klant binnenkwam.

De rechtbank oordeelde dat de straf niet de vergaande consequentie mag hebben dat Zaman S. kan worden uitgezet.

Het slachtoffer en haar vader zijn boos. „Misschien is dit in zijn land normaal, maar hier niet.” Hun advocaat Richard Korver vindt dat „het al of niet verliezen van een verblijfsvergunning bij zo’n ernstig misdrijf als verkrachting geen overweging behoort te zijn.”

