Eerste Prinsjesdag voor kabinet-Rutte III

De feestelijke dag begint zoals altijd op het ministerie van Financiën waar CDA-minister Wopke Hoekstra (Financiën) de laatste hand legt aan de Miljoennota en de Rijksbegroting. Als dat klaar is gaat er een oranje strik om de stukken en worden ze in het welbekende koffertje gestopt. Dat zal de minister later op de dag, rond 15.00 uur, aan de Tweede Kamer aanbieden.

Om 12.45 uur zijn alle genodigden aanwezig in de Ridderzaal. Een kwartier later vertrekt de koninklijke stoet vanaf paleis Noordeinde. Koning Willem-Alexander en koningin Máxima kiezen dit jaar opnieuw voor de Glazen Koets, want de Gouden Koets ondergaat een grondige restauratie.

Klokslag 13.00 uur opent de voorzitter van de Eerste Kamer, Ankie Broekers-Knol, de Verenigde Vergadering van de Staten-Generaal. Om 13.15 uur komt de stoet aan bij de met bloemen versierde Ridderzaal. De Koning spreekt dan de Troonrede uit.

Naar verwachting zal de boventoon van de Troonrede positief zijn. Nederland staat er financieel goed voor: de economie groeit en de werkloosheid is laag. Een waarschuwing zal echter ook weerklinken. Juist omdat we nu de wind in de rug hebben, is het verstandig om niet te gaan potverteren, is naar verwachting de teneur.

De koninklijke stoet vertrekt om 13.50 uur terug naar paleis Noordeinde voor de traditionele balkonscène.

Nu menens voor kabinet

Met de eerste eigen begroting kan het kabinet zich niet langer verschuilen. Het moet vanaf deze Prinsjesdag echt aan de bak om alle voornemens uit te leggen en te verdedigen. Het schrappen van de dividendbelasting wordt daarbij een steeds grotere kwelling.

De uitgangspositie is gunstig, zo bleek al uit de Miljoenennota waarover De Telegraaf afgelopen dagen al kon berichten. De economie groeit, de koopkracht stijgt, de werkloosheid daalt. Er is een begrotingsoverschot en de staatsschuld neemt af. Onderwijs, veiligheid, defensie en infrastructuur krijgen een flinke financiële injectie. Het kabinet verbouwt het belastingstelsel, met als opvallendste maatregel: de afschaffing van de dividendbelasting.

Precies hier zit de achilleshiel van deze ministersploeg, die tot nu toe lastige vragen kon doorschuiven naar deze Prinsjesdag als het moment waarop het voorstel pas uitgewerkt en wel op tafel zou liggen. Nu het eenmaal zo ver is, blijkt dat de toch al omstreden maatregel niet de 1,4 miljard euro uit het regeerakkoord kost, niet de 1,9 die later in omloop kwam, maar eerder 2,5 miljard euro, zoals een fiscale topadviseur gisteren nog in deze krant voorrekende.

Het betekent ongemak in de vierpartijencoalitie - nu zelfs VVD-prominent Wiegel de afschaffing van de dividendbelasting heeft afgekeurd - en munitie voor de oppositie. GroenLinks-leider Klaver heeft het behoud van de dividendbelasting al als voorwaarde gesteld voor steun aan plannen voor dit kabinet. Het dreigement lijkt niet loos, aangezien Rutte III na de komende Statenverkiezingen in maart mogelijk zijn meerderheid kwijtraakt in de Eerste Kamer.

SP-leider Marijnissen noemde Rutte ’moreel corrupt’. Ook voor PVV-leider Wilders vormt het schrappen van de belasting op winstuitkering voor (buitenlandse) aandeelhouders een geliefd inhoudelijk kritiekpunt: de maatregel kost miljarden, en de gewone Nederlander krijgt slechts kruimels. De PvdA kan eveneens als vanouds schermen met de gewone man om het kabinetsbeleid neer te sabelen: waarom miljarden naar multinationals en niet naar leraren, huurders, agenten en verpleegkundigen?