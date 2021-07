Ban op stuntprijs voor drank: ’Dit helpt niet’

Afprijzingen op alcohol van meer dan 25 procent zijn vanaf 1 juli niet langer toegestaan in ons land. De magische promotieprijs van 10 euro voor een kratje bier lijkt daarmee van de baan. Het vloeit voor uit het Nationaal Preventieakkoord; de overheid wil het gebruik van te veel alcohol tegengaan.

Bij Trinkgut in het Duitse Emmerich, vlak over de grens met ’s Heerenberg, was het altijd al druk met Nederlanders, maar dat is de afgelopen dagen alleen maar toegenomen nu de nieuwe Alcoholwet in werking is getreden. Damian Arendsen (18) uit grensplaats Lengel is er duidelijk over. „Voorheen kocht ik in Nederland nog wel eens een kratje in de aanbieding. Nu is dat echt afgelopen”, laat hij weten terwijl hij een krat Traugot Simonn in zijn auto laadt. Hij betaalt er slechts 9 euro voor. „En in Nederland voor een kratje Grolsch leg ik 17 euro neer.”

Logische trek

De trek naar het buitenland voor drank is een heel logische, zeker vanuit de grensregio gezien. Maar het Vakcentrum maakt zich tegelijkertijd zorgen over deze ontwikkeling. „De impact van kopen over de grens is al enorm en de beperkingen rond afprijzen zullen zeker niet helpen”, zegt Theo Urselmann, hoofd beleid.

Drank is in Duitsland goedkoper, vanwege lagere accijnzen en ook toegankelijker door de lagere leeftijdsgrens. Zo kost een fles Bacardi in Nederland al gauw 23,50 euro en in Duitsland slechts 15 euro, becijfert Urselmann.

"Als tabak wordt verboden, is het hek van de dam"

„Wanneer tabak, zoals het politieke idee is, ook nog eens wordt verboden in de supermarkt is het hek helemaal van de dam.” Er is sprake van een ’stapeleffect’ vindt hij. „Voor menig dorp is het onmogelijk om het voorzieningenniveau overeind te houden. De leefbaarheid staat op het spel maar de ernst van de situatie is nog niet bij iedereen geland.”